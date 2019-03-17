Кудрин рассказал, когда придёт конец экономическому доминированию США

По мнению политика, до тех пор Вашингтон будет проводить эгоистичную политику в мировой экономике.

Председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин считает, что экономическое доминирование США будет продолжаться на протяжении ещё около 40 лет, после чего страна ослабнет.

— Новая сфера войны — это экономика. В конечном счёте [это] всё равно приведёт к тому, что США ослабнут, но пока, в ближайшие лет 40, США будут всё-таки доминировать, — озвучил свой прогноз Кудрин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По мнению главы Счётной палаты, до тех пор американцы будут проводить эгоистичную политику в мировой экономике.

Ранее издание CounterPunch сообщило, что США находятся на грани тотального банкротства из-за непомерных расходов на военно-промышленный комплекс, коррумпированного правительства и некомпетентных чиновников.