Болтон предложил подключить Китай к переговорам с РФ по разоружению

Ранее в Пентагоне заявили о начале производства ракет, запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В США не исключили переговоров с РФ по разоружению и предложили подключить к ним Китай. Такое заявление сделал советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает The Hill.

Болтон отметил, что Китай наращивает свой ядерный потенциал и это является одной из причин, по которой США озабочены укреплением системы противоракетной обороны. Кроме того, это ещё и причина, по которой в случае переговоров с РФ "может иметь смысл включить Китай в эту дискуссию".

Напомним, ранее в Пентагоне заявили о начале производства ракет, запрещённых ДРСМД.