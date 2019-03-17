Болтон предложил подключить Китай к переговорам с РФ по разоружению

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Болтон предложил подключить Китай к переговорам с РФ по разоружению

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Фото: © wikipedia

Ранее в Пентагоне заявили о начале производства ракет, запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В США не исключили переговоров с РФ по разоружению и предложили подключить к ним Китай. Такое заявление сделал советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает The Hill.

Болтон отметил, что Китай наращивает свой ядерный потенциал и это является одной из причин, по которой США озабочены укреплением системы противоракетной обороны. Кроме того, это ещё и причина, по которой в случае переговоров с РФ "может иметь смысл включить Китай в эту дискуссию".

Напомним, ранее в Пентагоне заявили о начале производства ракет, запрещённых ДРСМД.

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