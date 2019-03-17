Польские активисты попросили Трампа о помощи в получении репараций от России

Инициаторы обращения видят в Соединённых Штатах гаранта послевоенных соглашений.

Польские активисты обратились с петицией к президенту США Дональду Трампу, попросив помочь Варшаве взыскать репарации по итогам Второй мировой войны с России и Германии. На петицию обратил внимание журнал The New American.

В тексте обращения утверждается, что Польша была оккупирована Россией и до сих пор не получила компенсации за "зло, нанесённое немецкими и российскими агрессорами".

— Достижение этой исторической справедливости важно по моральным и историческим причинам, — уточняют авторы петиции.

Активисты считают, что оно играет ключевую роль в становлении Варшавы надёжным союзником Вашингтона перед лицом возникающей в Европе и Азии угрозы — "новой империи зла".

Как ранее сообщал Лайф, осенью 2017 года депутаты от партии "Право и справедливость" заявили, что Польша должна требовать репараций не только от Германии, но и от России. Вскоре Берлин отклонил требование Варшавы о выплате репараций. В октябре 2018 года президент Польши Анджей Дуда напомнил Германии о необходимости выплаты компенсации за нанесённый во время Второй мировой войны ущерб.