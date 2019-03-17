Американский беспилотник разбился в Афганистане

Американский беспилотник разбился в афганской провинции Парван недалеко от крупнейшей в стране авиабазы Вооружённых сил США. В результате никто не пострадал. По данным агентства Khaama Press, инцидент произошёл сегодня в 14:50 по местному времени (12:50 мск).

— БПЛА после отказа двигателя разбился на поле примерно в пяти километрах к югу от аэродрома Баграм в провинции Парван, — приводит агентство заявление американских военных.

Ранее американские сенаторы предложили законопроект об официальном завершении военной кампании США в Афганистане.