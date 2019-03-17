В подмосковном лагере дети обнаружили схрон боеприпасов

Один из мальчиков решил принести "ценную находку" домой, чем поверг в шок своих родителей.

Двое детей 10 и 11 лет обнаружили в заброшенном подмосковном пионерском лагере красивую коробку, наполненную боеприпасами, сообщает телеграм-канал Mash. Однако ребята не оставили её на месте, её захватил с собой один из детей.

После некоторого шока отец мальчика вынес коробку с гранатами и несколькими типами патронов во двор, а затем вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Буквально несколько часов назад Лайф сообщал, что в центре Калининграда обезвредили наряд времён Великой Отечественной войны. А в декабре прошлого года житель посёлка Западновка Волгоградской области нашёл во время прогулки 48 миномётных боеприпасов, оставшихся после Сталинградской битвы.