Авиаудар коалиции США по Сирии унёс жизни десяти мирных жителей

Десять мирных жителей погибли в Сирии в результате воздушной атаки международной коалиции во главе с США. Удары были нанесены по населённому пункту Эль-Багуз, сообщает РИА "Новости".
Бомбы упали на лагерь беженцев. Известно, что среди погибших есть и дети.
Ранее Лайф писал, что в Дейр-эз-Зоре при взрыве мины террористов ИГИЛ* четыре человека погибли, ещё 36 были ранены.
* Организация запрещена в России решением Верховного суда.
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