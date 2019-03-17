Авиаудар коалиции США по Сирии унёс жизни десяти мирных жителей

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Авиаудар коалиции США по Сирии унёс жизни десяти мирных жителей

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Фото: © РИА Новости

Десять мирных жителей погибли в Сирии в результате воздушной атаки международной коалиции во главе с США. Удары были нанесены по населённому пункту Эль-Багуз, сообщает РИА "Новости".

Бомбы упали на лагерь беженцев. Известно, что среди погибших есть и дети.

Ранее Лайф писал, что в Дейр-эз-Зоре при взрыве мины террористов ИГИЛ* четыре человека погибли, ещё 36 были ранены.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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