Россиян потянуло в США после снижения стоимости виз

Кроме того, значительно подешевели авиабилеты в Лос-Анджелес и Майами — до 34 и 37 тысяч рублей соответственно.

Спрос на туры в США в России вырос на четверть после того, как трёхлетняя американская виза вновь подешевела до 160 долларов благодаря отмене дополнительного сбора в 143 доллара. Об этом сообщает Aviasales.

Средний чек на перелёт в Штаты в марте этого года составил 36 тысяч рублей, что на 10% меньше показателей февраля. Увеличению спроса также поспособствовало падение средней цены на авиабилеты из России в Лос-Анджелес до 34 тысяч рублей. Это на 12% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 3% — чем в аналогичном месяце прошлого года. В среднем перелёт обойдётся в 34 тысячи рублей.

Кроме того, подешевел перелёт в Майами — на 4% относительно февраля и на 13% относительно марта прошлого года. Авиабилет в город на побережье Атлантического океана обойдётся в среднем в 37 тысяч рублей.

С 1 января 2019 года многократная трёхлетняя виза в США для россиян подорожала со 160 долларов до 303. 1 марта Москва и Вашингтон договорились о взаимной отмене дополнительных сборов.