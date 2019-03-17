Американские медики назвали симптомы развития подагры

Они могут возникать и исчезать, однако есть способы управлять ими и предотвращать вспышки.

Специалисты американской организации "Клиника Майо" рассказали о симптомах развития подагры — распространённой и сложной формы артрита, которая может повлиять на любого человека.

Как уточняется, приступ подагры может произойти внезапно, разбудив человека посреди ночи ощущением, будто горит большой палец ноги.

Симптомами метаболического заболевания эксперты называют сильную боль в суставах, затяжной дискомфорт, воспаление, покраснение и ограничение диапазона движения.

Специалисты рекомендуют обращаться к врачу при внезапной сильной боли в суставах. Отмечается, что подагра, протекающая без лечения, может привести к усилению боли и повреждению суставов.

Ранее Лайф писал, как распознать подагру — болезнь, диагностированную у певицы Юлии Началовой. Артистка, за жизнь которой до последнего боролись врачи, скончалась в возрасте 38 лет.