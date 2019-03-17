Лечащий врач Началовой прокомментировал слухи о наркозависимости певицы

Артистка умерла на 39-м году жизни после перенесённой операции. Медики до последнего боролись за её жизнь.

Главный врач клиники "Можайка 10" Василий Шуров, лечивший Юлию Началову полгода назад, прокомментировал домыслы о наркозависимости исполнительницы. Его слова приводит "Комсомольская правда".

— Юля не была зависима, не пила, не употребляла наркотики. Она проходила лечение в связи с подагрой, — заявил медик.

Специалист рассказал, что в медицинское учреждение певица обратилась после того, как упала в обморок. Врачи выявили у Началовой нарушение работы почек, явившееся следствием подагры.

Шуров уточнил, что ещё шесть месяцев назад исполнительница не была тяжелобольной, однако подагра уже тогда была в запущенном состоянии.

Ранее Шуров заявил, что к смерти Юлии Началовой могли привести небольшой гнойник на ноге и привычка терпеть.