Народная милиция ДНР предупредила о возможной провокации в Мариуполе

В республике считают, что Киев может попытаться дестабилизировать обстановку в связи с предстоящими выборами.

В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что украинские силовики могут готовить провокацию в подконтрольном Киеву городе Мариуполе.

Там провели условное минирование железнодорожного вокзала и трёх торговых центров в Мариуполе.

— Согласно полученной нами закрытой информации, минирование объектов социальной инфраструктуры проходит не только в рамках проведения учений, но и носит политический характер, — рассказал представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По словам Безсонова, возможно Киев идёт на провокацию, чтобы дестабилизировать обстановку во время выборов президента Украины.

Напомним, ранее Пётр Порошенко заявил, что в случае переизбрания вернёт украинцам Крым и Донбасс.