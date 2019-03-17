Народная милиция ДНР предупредила о возможной провокации в Мариуполе

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Народная милиция ДНР предупредила о возможной провокации в Мариуполе

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Фото: © РИА Новости

 В республике считают, что Киев может попытаться дестабилизировать обстановку в связи с предстоящими выборами.

В Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что украинские силовики могут готовить провокацию в подконтрольном Киеву городе Мариуполе.

Там провели условное минирование железнодорожного вокзала и трёх торговых центров в Мариуполе.

Согласно полученной нами закрытой информации, минирование объектов социальной инфраструктуры проходит не только в рамках проведения учений, но и носит политический характер, рассказал представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По словам Безсонова, возможно Киев идёт на провокацию, чтобы дестабилизировать обстановку во время выборов президента Украины.

Напомним, ранее Пётр Порошенко заявил, что в случае переизбрания вернёт украинцам Крым и Донбасс.

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