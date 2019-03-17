Женщина провалилась в могилу родителей и пробыла там несколько часов

От удара о каменную плиту ей выбило зуб. Теперь она решила судиться с администрацией кладбища.

Жительница Нью-Йорка требует от местного кладбища компенсацию в размере $5 млн за то, что её засосало в воронку на могиле родителей. 64-летняя Джоан Каллен настаивает, что дыра в земле появилась из-за того, что рабочие плохо укрепили насыпь. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на поданный в суд иск.

Жуткий инцидент произошёл вечером 19 декабря 2016 года и с тех пор женщине снятся кошмары. По её словам, в тот злополучный день она решила навестить могилу своих родителей. В какой-то момент Джоан попыталась вырвать сорняк, но её начало засасывать вниз. Падая, она выбила зуб о каменную плиту и разбила лицо. В яме она провела несколько часов, пока посетители кладбища не услышали её вопли.

Американка говорит, что получила эмоциональную травму. Джоан начала бояться открытых пространств, ей снятся кошмары, она часто страдает от головной боли. После пережитого она ни разу не навещала могилу родителей. Виновными в своих бедах Джоан считает руководство кладбища и требует от него компенсации в $5 млн.