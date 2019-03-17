Саночник Павличенко показал прохождение трассы от первого лица — видео

Спортсмен посетовал, что прокатить поклонников по всей длине трассы ему не удалось — подвела электроника.

Российский саночник Семён Павличенко опубликовал в "Инстаграме" запись прохождения трассы, пригласив поклонников санного спорта "на борт своего корабля".

— Извиняюсь, что не получилось прокатить вас по всей длине трассы. Опять электроника не справилась с перегрузками, — написал спортсмен в посте.

Ранее Лайф писал, что Семён Павличенко стал победителем общего зачёта Кубка мира по санному спорту в Сочи — россиянин набрал 788 очков.