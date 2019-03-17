Дагестанский таксист зарезал буйного клиента

Водителя нашли в кратчайшие сроки и доставили в райотдел полиции. На месте резни обнаружен складной нож.

В Махачкале 45-летний водитель такси зарезал 36-летнего пассажира, после того как тот начал оскорблять водителя. Инцидент произошёл в середине ночи 14 марта на проспекте Акушинского, сообщает инстаграм-аккаунт республиканского МВД.

— Пассажир, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, оскорблял водителя, после чего завязался конфликт, в результате которого водитель нанёс ножевые ранения. Пассажир скончался в больнице, — пишут правоохранители.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В Москве недавно таксист из Киргизии вернул забывчивой пассажирке миллион рублей. Женщина оказалась из Дагестана и пригласила мать водителя к себе в гости за хорошее воспитание сына. А вот в Приморском крае пассажира, который не смог оплатить проезд, заставили умыться зелёнкой.