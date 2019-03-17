Жители Якутска вышли на стихийный митинг с требованием наказать насильников

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Жители Якутска вышли на стихийный митинг с требованием наказать насильников

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Один подозреваемый был задержан, проверяют возможную причастность к преступлению ещё двух мужчин.

В Якутске возбудили уголовное дело об изнасиловании и похищении человека. Как сообщили в СК РФ, днём у детской площадки одного из домов неизвестный насильно посадил женщину в машину и скрылся в неизвестном направлении.

Над женщиной надругались. Через некоторое время она смогла сбежать и сама обратилась в полицию. Подозреваемый был задержан, правоохранители проверяют возможную причастность к совершению преступления ещё двух мужчин.

<p>Фото: СК РФ по Якутии</p>

Вместе с тем местное издание Sakha News сообщило, что после произошедшего в городе прошёл стихийный митинг. В изнасиловании заподозрили мигрантов, и местные жители потребовали, чтобы виновных наказали. Акция завершилась после обещания властей взять расследование под особый контроль.

<p>Фото: Sakha News</p>

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