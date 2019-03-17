Кириенко призвал победителей "Лидеров России" не "зазвездить"

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, наставник конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко призвал финалистов и победителей конкурса управленцев с достоинством пройти "испытание медными трубами". Об этом сообщает ТАСС.
— Риск "зазвездить" есть, по опыту победителей первого года, к сожалению, такое бывало, — заявил Кириенко на церемонии подведения итогов конкурса.
Он отметил, что участники конкурса сами в ответе за свою жизнь и развитие. По его мнению, обратный отсчёт начинается в тот момент, когда люди решают, что за них должен отвечать кто-то — государство, начальник, наставник.
Напомним, победителями второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" стали 104 человека. Кириенко отметил, что они продемонстрировали не только личные навыки, но и серьёзный командный дух.
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