Пушков назвал шелухой слова Болтона о переговорах России и США по разоружению

По мнению сенатора, высказывание направлено на снятие с американцев вины за выход из ДРСМД в глазах общественности.

Сенатор Совфеда Алексей Пушков считает "словесной шелухой" заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о возможности переговоров по контролю над вооружениями между Москвой и Вашингтоном. По мнению сенатора, политик сделал "всё, чтобы разрушить Договор о РСМД".

— Пустое. Цель — успокоить общественное мнение и снять с США вину за выход из договора. К тому же и Пекин не настроен на такие переговоры. Словесная шелуха, — написал парламентарий в "Твиттере".

Ранее в Кремле заявили, что ещё не получали от Вашингтона конкретных предложений по вопросам разоружения.

О намерении выйти из ДРСМД власти США заявили ещё в октябре прошлого года. 7 февраля Госдепартамент вручил российской стороне ноту о приостановлении участия американской стороны в соглашении. В качестве ответных мер 4 марта Путин подписал указ о приостановлении выполнения РФ Договора о РСМД. 16 марта Пентагон заявил о начале производства ракет, запрещённых соглашением.