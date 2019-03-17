В Техасе полыхает хранилище нефтепродуктов

Власти города выпустили обращение к жителям окрестных домов с просьбой найти укрытие.

Massive fire at Deer Park chemical plant happening now. #khou11 pic.twitter.com/rqHyYScooq — Matt Dougherty (@MattKHOU) 17 марта 2019 г.

В городе Дир-Парк американского штата Техас огонь охватил цистерну с топливом, сообщает телеканал KHOU 11. Пожар на объекте случился в 10 утра (18:00 по московскому времени), огонь быстро охватил резервуар, однако причины его не известны.

Офис шерифа перекрыл движение транспорта в районе пожара. Столб дыма виден за несколько километров, сообщают очевидцы.

Терминал Deer Park имеет 242 резервуара и хранит 2,2 миллиона кубометров нефтехимических жидкостей газов, а также мазут, масло и дистилляты, сказано на сайте компании.