В Техасе полыхает хранилище нефтепродуктов

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В Техасе полыхает хранилище нефтепродуктов

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Власти города выпустили обращение к жителям окрестных домов с просьбой найти укрытие.

В городе Дир-Парк американского штата Техас огонь охватил цистерну с топливом, сообщает телеканал KHOU 11. Пожар на объекте случился в 10 утра (18:00 по московскому времени), огонь быстро охватил резервуар, однако причины его не известны.

Офис шерифа перекрыл движение транспорта в районе пожара. Столб дыма виден за несколько километров, сообщают очевидцы.

Терминал Deer Park имеет 242 резервуара и хранит 2,2 миллиона кубометров нефтехимических жидкостей газов, а также мазут, масло и дистилляты, сказано на сайте компании.

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