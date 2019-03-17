Российская биатлонистка расплакалась после завоевания медали ЧМ

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт не смогла сдержать эмоций и расплакалась после завоевания серебряной медали в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Во время флеш-интервью "Матч ТВ" она призналась, что награда для неё "дороже золота".

— Весь чемпионат я была в шаге от медали, и сегодня наконец всё получилось. Благодарю всех за поддержу, особенно свою семью, — сказала спортсменка.

Напомним, что первой на чемпионате мира финишировала итальянская биатлонистка Доротея Вирер, а третьей — немка Дениз Херрман.

Биатлонистку Анастасию Кузьмину победа в спринтерской гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде и вовсе лишила дара речи.