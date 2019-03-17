Дизайнер рассказал, как Началова скрывала шишки от подагры перчатками

По его словам, из-за прогрессировавшей болезни певица на съёмках просила закрывать ей руки.

Дизайнер украшений Александр Титков, работавший с Юлией Началовой, рассказал, как певица скрывала появившиеся на руках шишки от подагры под перчатками. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

— Я ей делал украшения для съёмок. Подарил ей длинные перчатки — фотографировалась она только в них, чтобы скрыть шишки от подагры, — отметил Титков.

Дизайнер рассказал, что с певицей познакомился два года назад и предложил сотрудничество. Болезнь Началовой прогрессировала — шишки становились то больше, то меньше.

По словам Титкова, певица жаловалась, что ей становится сложно подобрать обувь из-за увеличивающегося размера ноги. Началова терпела боль ради съёмок.

Напомним, певица Юлия Началова умерла на 39-м году жизни после перенесённой операции. Её отец сообщил, что причиной смерти исполнительницы стал абсцесс. Артистку похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.