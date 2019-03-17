Кошка Карла Лагерфельда создала траурную коллекцию в память о модельере

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Кошка Карла Лагерфельда создала траурную коллекцию в память о модельере

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Фото: © Instagram/choupettesdiary

Шупетт, которую модельеру подарили на Рождество в 2011 году, называют возможной наследницей состояния дизайнера.

Кошка кутюрье Карла Лагерфельда Шупетт сообщила о создании траурной коллекции RIP Daddy в память о модельере. Часть собранных от её продажи средств перечислят центру помощи животным Helen Woodward Animal Center, который находится в штате Калифорния.

<p>Фото: © <a href="https://choupettesdiary.shop/products/ripdaddy-short-sleeve-unisex-t-shirt" target="_blank">Choupette&#39;s Diary</a></p>

Коллекция представлена в магазине на сайте кошки и включает свитшот, мужскую и женскую футболки, чехлы для телефона, кружки и блокнот.

<p>Фото: © <a href="https://choupettesdiary.shop/products/mug" target="_blank">Choupette&#39;s Diary</a></p>

Любимица Лагерфельда поблагодарила пользователей "Инстаграма" за любовь и поддержку, которой они наводнили её личные сообщения после смерти модельера.

Напомним, кутюрье Карл Лагерфельд скончался в Париже на 86-м году жизни. После его смерти пользователи стали соболезновать кошке модельера Шупетт. Она ответила на соболезнования, заявив, что уходит в траур. Кошку называют возможной наследницей состояния Лагерфельда.

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