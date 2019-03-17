Болтон рассказал, что мешает достичь прогресса в отношениях России и США

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Болтон рассказал, что мешает достичь прогресса в отношениях России и США

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Джон Болтон. Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Урегулированию отношений между Вашингтоном и Москвой мешают заявления оппонентов президента США Дональда Трампа о его "сговоре" с Россией. Об этом заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в эфире радиостанции AM 970.

— Я думаю, сложно достичь прогресса в двусторонних отношениях с Россией, когда всё, что делается, используется политическими оппонентами, чтобы показать некие свидетельства сговора с Россией, — считает политик.

Американские спецслужбы приписывают Москве вмешательство в выборы в США в 2016 году и связях с Дональдом Трампом. Сам американский президент и его помощники не единожды отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании.

Россия также называет беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход выборов в Соединённых Штатах.

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