Россияне за месяц купили машин на 137 млрд рублей

Год назад в тот же месяц расходы соотечественников на автомобили были заметно меньше.

Жители России в прошлом месяце на приобретение новых автомобилей потратили более 137 млрд рублей, сообщают аналитики агентства "Автостат инфо".

Лидером по обороту с продаж стал кроссовер Hyundai Creta — на российском рынке продали 4381 автомобиль этой модели на общую сумму более 5 миллиардов рублей. Вслед за ним идёт KIA Rio с показателем в 5266 проданных автомобилей и оборотом в 4,7 миллиарда рублей. А замыкает тройку лидеров отечественная LADA Vesta — 6520 покупок на сумму 4,6 миллиарда.

Ранее Лайф сообщал, что по состоянию на 1 января 2019 года в стране насчитывалось всего 3,6 тыс. электромобилей.