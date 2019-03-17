Футболист Ари не стал комментировать насмешку Погребняка

Нападающего "Урала" заподозрили в расизме после того, как он назвал неуместным и даже забавным присутствие чернокожего в российской сборной.

Форвард футбольного клуба "Краснодар" Ари отказался отвечать на недавнее высказывание нападающего "Урала" Павла Погребняка о темнокожих игроках в сборной России.

— Не хочу полемики, так что комментировать эту тему не буду, — сказал он "Спорт-экспрессу".

Как ранее писал Лайф, Погребняк заявил, что присутствие темнокожих спортсменов в российской команде выглядит "смешным".

Однако в Российском футбольном союзе юмора не поняли — пригрозили штрафом или временной дисквалификацией.

Советник президента России по правам человека Михаил Федотов сказал, что слова Погребняка "попахивают расизмом".

Напомним, Ари (полное имя Арикленес да Силва Феррейра) — по происхождению бразилец. С 2010 года он играл за "Спартак", через три года перешёл в "Краснодар", выступал также в составе "Локомотива". Летом 2018 года он получил российский паспорт, а осенью вошёл в российскую сборную.