Данные чёрных ящиков указали на сходство авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии

В результате падения двух самолётов погибли 346 человек, в том числе граждане России.

Предварительные данные, полученные из бортового самописца потерпевшего крушение самолёта Ethiopian Airlines, указывают на "явное сходство" с крушением "боинга" авиакомпании Lion Air в Индонезии. Об этом заявила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, сообщает Associated Press.

— Чёрный ящик был найден в хорошем состоянии, что позволило нам извлечь почти всю содержащуюся в нём информацию, — сообщила глава Минтранса Эфиопии.

Могес уточнила, что правительство страны намерено в течение месяца опубликовать доклад на этот счёт.

Ранее стало известно, что пилоты рухнувшего лайнера могли учиться управлению Boeing 737 MAX на iPad.

Напомним, 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Все 157 человек, находившиеся на борту, погибли. Аналогичный лайнер потерпел крушение 29 октября 2018 года в Индонезии. Авиакатастрофа унесла жизни 189 человек. После трагедии в Эфиопии более чем 50 стран, включая Россию, США и страны ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.