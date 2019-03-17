Вучич покинул резиденцию в Белграде под свист демонстрантов

Политик выслушал немногочисленных собравшихся, пожелал им "всего наилучшего" и уехал.

Pogledajte kako je izgledao izlazak Aleksandra Vučića iz Predsedništvahttps://t.co/DpijF5JPVF pic.twitter.com/C962ZoUq2H — Insajder (@Insajder_net) 17 марта 2019 г.

Президент Сербии Александр Вучич покинул свою резиденцию "Андричев венац" в центре Белграда под свист и нецензурные оскорбления со стороны демонстрантов. Видео опубликовали местные СМИ.

Сербский лидер коротко выслушал немногочисленных собравшихся, в ответ на крики "лжец", "вор" и нецензурную брань пожелал им "всего наилучшего", сел в служебный автомобиль и уехал.

Ранее сегодня, 17 марта, протестующие собрались перед резиденцией президента Сербии в центре Белграда. Участники демонстрации прорвались через оцепление и стали блокировать входы в здание. А несколько хулиганов напали на сотрудников полиции, чтобы обеспечить проезд грузовика с динамиками. Несколько человек задержаны. Вучич пообещал, что виновные в беспорядках понесут ответственность.