Футболистки из России и Швейцарии подрались на матче — видео

Инцидент произошёл во втором тайме, обе спортсменки были удалены с поля. Встреча завершилась победой швейцарок со счётом 4:2.

Футболистки сборных России и Швейцарии подрались во втором тайме матча элитного раунда юниорского чемпионата Европы среди спортсменок не старше 17 лет. Судя по кадрам, опубликованным федерацией в соцсетях, швейцарская футболистка грубо толкнула российскую, на что та ответила пинком.

Потасовка завязалась между россиянкой Дианой Памен и швейцаркой Эллой Люштиной. В результате обе спортсменки были удалены с поля.

Россиянки уступили команде из Швейцарии со счётом 4:2 и заняли последнее место в группе, потерпев три поражения подряд. В финальную часть турнира из группы 2 вышла сборная Нидерландов.

Ранее Лайф писал о футболистках, подравшихся во время матча "Руан" — "Бордо".