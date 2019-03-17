Савченко оценила трёх ведущих кандидатов на пост президента

Несостоявшийся кандидат считает, что ни один из них не сможет принести стране добро.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко поделилась мнением о ведущих кандидатах на пост президента Украины. На своей странице в "Фейсбуке" она выразила мнение, что ни один из них не принесёт стране ничего хорошего в случае своей победы.

— Порошенко — войну и очередное военное положение. Зеленский — предательство и сдачу интересов в пользу Тимошенко. Тимошенко — холодную и циничную смерть нашей украинской нации, — уверена Савченко.

Бывшая наводчица также назвала Юлию Тимошенко "благочестивой бабушкой нации" и отметила, что лидер "Батьковщины", вопреки ожиданиям, не демонстрирует своей обычной "нервозности" в борьбе за власть.

Теперь, убеждена депутат, наибольшее беспокойство проявляет нынешний глава государства Пётр Порошенко.

Как ранее писал Лайф, в феврале 2019 года Центризбирком Украины отказался регистрировать Савченко кандидатом в президенты.

Напомним, с марта 2018 года она под арестом по обвинению в госизмене, подготовке теракта и госпереворота в стране.