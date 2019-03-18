Стремление Грудинина попасть в Госдуму связали с нежеланием делить имущество

Его состояние может превышать сотню миллиардов рублей, а из-за развода половину, а то и больше придётся отдать экс-супруге.

Намерение КПРФ выдвинуть Павла Грудинина в Госдуму может быть связано с его нежеланием делить своё богатство. Об этом пишет агентство РИА ФАН, разбираясь в причинах такого политического рвения миллиардера.

Состояние директора совхоза имени Ленина и экс-кандидата в президенты России, по подсчётам экспертов, оценивается в сумму от 60 до 120 миллиардов рублей.

Бывшая супруга Грудинина Ирина неоднократно говорила о его стремлении получить депутатскую неприкосновенность, чтобы помешать законному разделу имущества, нажитому за 37 лет совместной жизни.

В июле 2018 года Грудинины развелись, после чего Ирина подала иск о разделе имущества. Директор совхоза имени Ленина стал давить на бывшую жену. Дело о бракоразводном процессе вернули в суд города Видное. Теперь Ирина боится, что экс-супруг получит неприкосновенность, если станет депутатом Госдумы.

По закону Ирине положена половина имущества — порядка 30–60 миллиардов рублей. Если же суд установит нужду женщины в средствах, то Грудинина сможет претендовать на две трети состояния бывшего мужа.

— Эта ситуация вопиющая. Обладая довольно крупным материальным положением, он бы мог легко и просто решить ситуацию, оставив жене ровно столько, сколько ей полагается. Что мешает поступить благородно? — комментирует ситуацию психолог, специалист по разводам Наталья Толстая.

По словам специалиста, статус депутата может помочь Грудинину избежать необходимости делиться состоянием с бывшей супругой.

В конце февраля Павел Грудинин был лишён мандата депутата в подмосковном Видном из-за того, что в декларации о доходах не указал сведения о владении белизским офшором Bontro LTD. Офшор всплыл в результате активных поисков адвокатов экс-супруги Грудинина Ирины.

На днях лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Павлу Грудинину будет передан депутатский мандат вице-президента Российской академии наук Жореса Алфёрова, который скончался 1 марта. По словам политика, решение было принято на президиуме ЦК партии. Члены КПРФ не подтвердили участие в президиуме по передаче мандата Грудинину.

После заявления Зюганова бывшая жена Грудинина Ирина сказала, что будет следить за попытками экс-супруга избавиться от активов. Женщина заявляла, что доходы Павла Грудинина намного больше, чем он декларирует.

Лайф ранее также рассказывал, что Павел Грудинин несколько лет жил на две семьи и завёл детей на стороне.