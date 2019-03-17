Воровство, ложь, агрессия. Мать рассказала о сыне, потерянном в Лосином Острове

Сейчас Надежда Куликова находится в СИЗО №6, её ожидает психиатрическая экспертиза.

Надежда Куликова, которую следователи подозревают в том, что она вывезла сына в парк Лосиный Остров и оставила там ночью со связанными руками и пакетом на голове, рассказала, как воспитывала ребёнка. Она заявила, что существует свидетель, который может доказать её невиновность.

Сейчас женщина находится в СИЗО №6, её ожидает психиатрическая экспертиза, ей вменяется статья "Покушение на убийство". С Куликовой удалось поговорить члену Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека журналисту "Московского комсомольца" Еве Меркачевой.

Куликова сразу же попросила посетительницу помочь — добиться, чтобы бабушка мальчика смогла посещать его в Центре им. Сербского. О себе она рассказывает, что закончила МИИТ, работала инженером связи на железной дороге, а также что коллеги не верят заявлениям СМИ. А вот рассказ женщины о сыне нельзя назвать позитивным.

— Мы несколько раз лежали в Центре психического здоровья им. Сухаревой. Диагноз там не ставили, просто писали: "Нарушение речи и нарушение поведения". Делали генетические анализы — они ничего не показали, — заявляет обвиняемая, добавляя, что из-за конфликтов ребёнку пришлось сменить три детских сада.

— Воровство, ложь, агрессия… Мог ударить меня. И самое страшное, что ему всё это нравится. У нас культ личности ребёнка, в свои шесть лет он уверен, что всё можно купить в жизни и что у него всё будет, — продолжает Куликова.

Она рассказала о случае, когда ребёнок залез под кровать и отказывался вылезать, пока его оттуда не достали врачи скорой. Тогда мальчика госпитализировали. Врач заметила, что ему нравится в больнице из-за всеобщего внимания.

— Я не была ни в каком отчаянии и не хотела избавиться от ребёнка, как представляют ситуацию следователи. Это неправда! Я готова была лечить его, сколько потребуется. Он у меня один! Я ему много времени уделяла, в парки водила, где мы с деревьями обнимались. Учила его доброте и любви к природе. У нас дома живут собака, кошка и крыса. В ноябре он действительно пытался утопить собаку в ванне, — приводит страшные сведения женщина.

Куликова также говорит, что в её ребёнке словно два разных человека: то он учит стихи, то сидит в углу и качается из стороны в сторону. Женщина была готова уже прибегнуть к помощи церкви и ездила к священнику отчитывать сына.

По её словам, в лесу мальчик убежал, и она стала искать его вместе с мужчиной, который выгуливал собаку Найду.

— Нужно найти его — он свидетель! Он правду расскажет. У меня тогда истерика началась, и я при нём звонила в службу 112. И только когда он услышал, что наряд едет, то пошёл домой. И потом я пять часов искала с полицией ребёнка. Где он был? Что если он попал в руки к плохим людям и те надели пакет? Когда его нашли, я смогла только обнять — и его забрали, — рассказала Куликова.

Напомним, 18 февраля 33-летняя женщина сообщила в полицию об исчезновении шестилетнего сына. Позже мальчика невредимым нашли автомобилисты на МКАД неподалёку от Лосиного Острова. Мать ребёнка арестована, ей инкриминируют покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью.