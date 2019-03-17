Тимошенко намерена договориться о мире в Донбассе в случае победы

Об этом она объявила на митинге в Северодонецке Луганской области, где собралось около 10 тысяч жителей.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко на митинге в Луганской области заявила о необходимости "нового сильного переговорного процесса" по Донбассу и пообещала начать его в случае победы на выборах.

— После выборов надо немедленно начинать новый сильный переговорный процесс, основанный на подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, когда наша страна отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала мира в обмен на гарантии неприкосновенности наших границ, — цитирует Тимошенко пресс-служба партии "Батьковщина".

По её словам, по этому поводу она разговаривала "без посредников" со всеми лидерами ключевых стран. Тимошенко уверена, что "мир будет".

— Я говорю о том, чтобы после выборов мы сели за стол переговоров и договорились о мире. И мир будет. Я знаю настроения каждого президента, который давал нам гарантии, знаю настроения их команд и народов, — заверила Тимошенко.