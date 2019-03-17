На Украине водитель "предъявил" инспектору гранату вместо документов

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На Украине водитель "предъявил" инспектору гранату вместо документов

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Фото: © РИА Новости

В Днепропетровской области полицейские остановили автомобиль для проверки, однако вместо документов водитель бросил в сторону инспекторов гранату, один сотрудник был ранен.

В результате взрыва боеприпаса начальник СРПП (сектора реагирования патрульной полиции) был доставлен в больницу. Его напарники среагировали мгновенно и задержали злоумышленника, применив табельное огнестрельное оружие, — говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Раненого мужчину задержали, им оказался ранее судимый житель близлежащего города Вольногорска. При себе у него обнаружена ещё одна боевая граната. По украинским законам ему грозит от девяти до пятнадцати лет заключения за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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