В центре Киева избили наблюдателя ОБСЕ из Франции

По данным украинских СМИ, женщина прибыла в страну в феврале, нападение произошло, когда она возвращалась в гостиницу.

Французскую представительницу Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ избили в центре Киева. Женщина возвращалась в гостиницу, когда на неё напал неизвестный. Об этом сообщает "Страна.ua".

Отмечается, что мужчина начал просить у неё деньги. Когда француженка попыталась отделаться от него, тот несколько раз её ударил. Женщина начала громко звать на помощь и спугнула нападавшего.

По предварительным данным, наблюдатель не получила серьёзных травм. Сейчас киевская полиция начала расследование, но злоумышленник пока не задержан.