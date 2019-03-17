В центре Киева избили наблюдателя ОБСЕ из Франции

Французскую представительницу Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ избили в центре Киева. Женщина возвращалась в гостиницу, когда на неё напал неизвестный. Об этом сообщает "Страна.ua".
Отмечается, что мужчина начал просить у неё деньги. Когда француженка попыталась отделаться от него, тот несколько раз её ударил. Женщина начала громко звать на помощь и спугнула нападавшего.
По предварительным данным, наблюдатель не получила серьёзных травм. Сейчас киевская полиция начала расследование, но злоумышленник пока не задержан.
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