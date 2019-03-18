Netflix отказался снимать актрису Лори Лафлин после скандала со взяткой

По данным следствия, она заплатила 500 тысяч долларов университету за включение её дочерей в спортивную команду.

Американская актриса Лори Лафлин, обвиняемая во взятке университету за поступление своих дочерей, потеряла из-за этого значительную часть своих ключевых контрактов, среди которых также роль Ребекки в сериале "Более полный дом" на канале Netflix.

Источник сообщил изданию The Hollywood Reporter, что официальный старт нового сезона ситкома планируется только осенью, а съёмки ещё не начались, поэтому создателям удастся избежать проблем с актрисой, хотя она и появлялась в прошлом сезоне в 13 из 57 эпизодов.

Netflix и Warner Horizon Television, которые выпускают ситком, от комментариев пока воздерживаются. В отличие от канала Hallmark Channel, на котором Лафлин снималась в популярном сериале "Когда зовёт сердце", а также являлась постоянной звездой рождественских ТВ-программ и фильмов. Его представители сообщили, что не смогут продолжить сотрудничество с актрисой.

Напомним, ранее Лори Лафлин добровольно сдалась сотрудникам ФБР после того, как ей были предъявлены обвинения во взятке в 500 тысяч долларов. Часть этих средств получил тренер по гребле, за это он должен был включить двух дочерей актрисы в команду. Девушки, конечно, не имели никакого отношения к этому виду спорта, но зато это было важным плюсом при поступлении в университет.

Помимо Лафлин и её мужа, дизайнера Моссимо Джаннулли обвиняемыми по делу проходят ещё 48 человек, среди которых сотрудники учебных заведений, экзаменаторы, а также другие состоятельные родители, в том числе и звезда "Отчаянных домохозяек" Фелисити Хаффман.