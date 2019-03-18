После демонстрации с бензопилой в телецентре Белграда задержали семь человек

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После демонстрации с бензопилой в телецентре Белграда задержали семь человек

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Фото © Twitter/Cybernaut

Двое из них размахивали опасным инструментом перед журналистами, рассчитывая таким образом добиться выступления в эфире национального ТВ.

После беспорядков в телецентре столицы Сербии задержаны семь манифестантов, сообщили в МВД страны.

Среди них — 42-летний и 43-летний мужчины, которые, по данным полиции, явились в здание вещательной компании с бензопилой и размахивали ей перед телевизионщиками. Ещё нескольких человек подозревают в нападении на полицейских.

Как ранее писал Лайф, чтобы освободить телецентр от протестующих, пришлось вызывать спецназ. После этого президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением к народу.

До этого манифестанты собрались перед его резиденцией в Белграде, прорвали оцепление и заблокировали вход в здание.

Напомним, с декабря 2018 года в стране продолжаются антиправительственные акции. Их участники призывают наказать виновных в убийстве в 2017 году политика Оливера Йовановича. Кроме того, они разгневаны нападением на оппозиционера Борко Стефановича в декабре 2018 года.

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