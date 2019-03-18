Медведчук осудил Порошенко за разрыв Договора о дружбе с Россией

По его словам, документ не только обеспечивает правовую защиту находящихся в РФ украинцев, но и гарантирует правовой статус самой Украины.

Разрыв Украиной Договора о дружбе с Россией — это одна из главных ошибок нынешнего киевского руководства, заявил председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

— Это ошибка президента Украины, ошибка парламента. Мы фактически отказались от продления большого договора, и с 1 апреля этот договор прекращает действие, — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

При этом политик помимо пунктов, указанных в ноте российского МИД, отмечает тот факт, что в РФ работают порядка 2–3 миллионов украинцев, у которых после окончания сроков действия договора "изменится статус правовой защиты на территории РФ". Медведчук констатирует, что эти люди "останутся без защиты". При этом он отмечает, что украинцы поехали на заработки не по прихоти, а лишь потому, что не смогли найти работу на родине.

Вторым важным пунктом Договора о дружбе между Москвой и Киевом политик называет правовой статус самой Украины. По его словам, когда документ утратит силу, страна окажется "единственной в Европе, которая не урегулировала свои границы с одним из соседей".

— Границы продолжительностью 2200 км. Потому что главное, что было в большом договоре, — это гарантирование признания территориальной целостности и границ между РФ и Украиной. Так вот этого мы сами себя лишаем, — заключил Медведчук.

Напомним, 10 декабря прошлого года президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией, который действовал с 1 апреля 1999 года. В Кремле выразили сожаление, что Киев принимает такие "опрометчивые решения". Действие соглашения истекает 1 апреля 2019 года.