МИД Сирии обвинил международную коалицию в военных преступлениях

В МИД Сирии ответили на совместное заявление США, Франции, Германии и Великобритании, которые отказались помогать в восстановлении САР. Дамаск назвал это заявление "историческим свидетельством лжи и лицемерия".

— Эти страны, которые убивали и уничтожали, никогда не были заинтересованы в реконструкции, их никто не приглашал в ней участвовать. Они обязаны лишь компенсировать убийства и разрушения, учинённые ими в результате ужасных преступлений, и прекратить грубое вмешательство во внутренние дела, — цитирует РИА "Новости" сообщение сирийского МИД.

Кроме того, ведомство назвало преступными методы борьбы международной коалиции с терроризмом.

Напомним, 15 марта США, Франция, Германия и Великобритания распространили заявление, в котором отметили, что не намерены принимать участие в восстановлении Сирии, пока там не начнётся "настоящее политическое урегулирование".