Учёные нашли одну ошибку во всех диетах сразу

Приближается долгожданное лето, и появляется всё больше желающих привести себя в форму. Но все усилия могут быть напрасны из-за одной, общей для всех диет ошибки, считают учёные из Калифорнийского университета.

Как оказалось, не важно, прибегаете ли вы к изысканной грейпфрутовой или кето-диете, а может, замачиваете гречку в кефире. Если при этом вы не потребляете достаточного количества воды — результат, скорее всего, будет не таким, как ожидается.

— Самого по себе употребления большого количества воды будет недостаточно, чтобы принести существенную потерю веса. Но это помогает, когда она входит в режим питания, — говорится в сообщении.

Учёные отмечают, что особенно актуально это для экстремальных диет, особенно для тех, в рамках которых худеющий потребляет много мяса. В таких случаях отсутствие достаточного количества жидкости в организме может не только снизить эффективность похудения, но и привести к проблемам с почками, например.