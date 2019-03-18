Тренер "Спартака" рассказал о напутствии украинскому игроку "Зенита"

Олег Кононов рассказал, что после сыгранного вничью матча обнял украинского футболиста.

Главный тренер ФК "Спартак" Олег Кононов рассказал о своей встрече с украинским защитником "Зенита" Ярославом Ракицким после матча на стадионе "Открытие-арена".

— Сказал, что рад его видеть в "Зените" и в России. Пожелал ему хорошей карьеры, чтобы был в России как дома. Россия и Украина должны быть едины, — поделился он в эфире канала "Матч Премьер".

Как ранее писал Лайф, дерби двух столиц закончилось ничьей — 1:1. Это был главный матч 20-го тура Российской премьер-лиги.

Напомним, Ракицкий в составе петербургского клуба с января 2019 года. Он перешёл туда из донецкого "Шахтёра", где играл 10 лет. С 2009 года играл в украинской сборной, однако недавно стало известно, что на матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 его в национальную команду не вызвали.