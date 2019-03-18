Тренер "Спартака" рассказал о напутствии украинскому игроку "Зенита"

Главный тренер ФК "Спартак" Олег Кононов рассказал о своей встрече с украинским защитником "Зенита" Ярославом Ракицким после матча на стадионе "Открытие-арена".
— Сказал, что рад его видеть в "Зените" и в России. Пожелал ему хорошей карьеры, чтобы был в России как дома. Россия и Украина должны быть едины, — поделился он в эфире канала "Матч Премьер".
Как ранее писал Лайф, дерби двух столиц закончилось ничьей — 1:1. Это был главный матч 20-го тура Российской премьер-лиги.
Напомним, Ракицкий в составе петербургского клуба с января 2019 года. Он перешёл туда из донецкого "Шахтёра", где играл 10 лет. С 2009 года играл в украинской сборной, однако недавно стало известно, что на матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 его в национальную команду не вызвали.
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