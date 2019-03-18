Сторонники "новой церкви" заперли прихожан в храме под Винницей, а затем избили

Архиерей показал на видео, что происходило в Спасо-Преображенском храме вместо богослужения.

Сторонники "новой украинской церкви" залили смолой замки храма в селе Лука Мелешковская Винницкой области, сообщает пресс-служба канонической Украинской православной церкви. Таким образом они пытались сорвать богослужение.

По данным УПЦ, настоятель Спасо-Преображенского храма архиепископ Варсонофий и прихожане вместе срезали замки и вошли в здание. После этого представители "автокефальной" религиозной структуры заперли людей внутри.

В подробностях эту историю рассказал в "Фейсбуке" архиерей Василий Столяр. По его словам, агрессивно настроенные оппоненты из "новой церкви" выставили его за ограду.

После этого отец Варсонофий и верующие выломали двери и разбили стекло. Всё это едва не перешло в массовую драку, нескольких прихожан избили.