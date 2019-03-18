Составлен рейтинг регионов России с самой низкой и высокой безработицей

По итогам прошлого года регионами России с самыми низкими показателями безработицы стали Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ, говорится в исследовании РИА "Рейтинг".

В лидирующей столице уровень безработицы составил 1,2%, а в идущем на втором месте Санкт-Петербурге — 1,4%. В Ямало-Ненецком округе — 2,2%. Помимо них в пятёрку лучших вошли Хабаровский край с 2,2% и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где зарегистрировано 2,5% безработных.

В свою очередь, самые высокие показатели фиксируются в Ингушетии, где без работы остаётся больше четверти трудоспособного населения — 26,3%. Строчкой выше расположилась Карачаево-Черкесия с 16,2%. Также на замыкающих позициях рейтинга — Дагестан с 13,7%, Чечня — 13,2%, республика Алтай — 12,6%. В списке не оказалось только Чукотского автономного округа из-за отсутствия актуальной информации.

Согласно данным рейтинга, по итогам ноября 2018 года — января 2019-го уровень безработицы в среднем по России составил 4,8%, что соответствует снижению на 0,3% относительно прошлых показателей, при этом в январе он уже составил 4,9%, но в то же время в 17 регионах эта цифра не достигает и 4%.

Похожее исследование в начале марта публиковал Минтруд России, его данные во многом созвучны с представленными, хотя есть и небольшие расхождения.