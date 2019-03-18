Полиция обыскала дом сестры "новозеландского Брейвика"

Австралийская полиция пришла с обысками в два дома в штате Новый Южный Уэльс, один из них принадлежит сестре Брентона Тарранта, подозреваемого в атаке на две мечети в Новой Зеландии.

По данным австралийских СМИ, обыск провели, чтобы получить дополнительную информацию, которая могла бы помочь правоохранительным органам Новой Зеландии в расследовании теракта. О результатах операции не сообщается.

Напомним, 15 марта в двух мечетях Новой Зеландии произошла стрельба, в результате, по последним данным, погибло 50 человек, ещё 50 были госпитализированы с разными ранениями.

Нападавший при этом вёл прямую трансляцию атаки в Интернете. Ответственным за нападения считают Брентона Тарранта, которого называют "новозеландским Брейвиком". За несколько минут до терактов он направил властям свой "манифест".