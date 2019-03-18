Умер автор культовой песни из "Криминального чтива"

Дик Дейл считается родоначальником музыкального стиля "сёрф-рок", который был популярен в 1960-е годы.

На 82-м году жизни скончался гитарист Дик Дейл. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на басиста Дейла Сэма Болла.

Большую известность музыканту принёс сингл Misirlou — именно он звучит в начальных титрах фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Всего Дейл выпустил 11 альбомов, а также появлялся в фильмах и сериалах — например, сыграл самого себя в "Беверли-Хиллз 90210". Несмотря на свой преклонный возраст, продолжал концертную деятельность.

Известно, что у музыканта два раза диагностировали рак — в 1966 и 2008 годах, но оба раза ему удалось побороть болезнь.