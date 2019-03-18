Больше тысячи самолётов и вертолётов поступило на вооружение ВКС РФ за семь лет

На вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России с 2012 года поступило более тысячи новых, а также модернизированных самолётов и вертолётов, рассказал заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов в интервью газете "Красная звезда".

Он отмечает, что за этот период почти в два раза возрос и уровень исправности авиационной техники, а доля основных образцов вооружения в ВКС в 2019 году достигла 100%. При этом общее число современных образцов превысило 74%. А укомплектованность воинских частей пилотами составляет более 90%.

— Что касается перевооружения, то получено более одной тысячи единиц новой и модернизированной авиационной техники, — сказал Дронов.

По его словам, за этот период на новые типы техники — Су-34, Су-35С, Су-30СМ, а также боевые вертолёты Ка-52 — были перевооружены четыре авиационных полка и две эскадрильи. Также военные части дальней авиации получают модернизированные Ту-160 и 95-МС.

Дронов также сообщил, что в ближайшей перспективе ВКС ожидают поставок самолётов пятого поколения Су-57, а также Ту-160М2, Ту-22М3М, Ил-76МД-90А и вертолётов Ми-28НМ, Ми-26Т2-В, Ми-38. Ещё несколько перспективных боевых машин пока находятся в стадии разработки.