Бодров-старший рассказал, как пытался отговорить Балабанова от съёмок "Брата-2"

А насчёт возможного появления третьей части легендарного фильма кинорежиссёр даже говорить не хочет.

Режиссёр и сценарист Сергей Бодров — старший рассказал, что был против съёмок картины "Брат-2" и пытался переубедить Алексея Балабанова.

— Пытался его отговорить: "Лёша, ты такую картину сделал! Зачем тебе эти хоккеисты, Америка?" А он парировал: "Ты не понимаешь!" — рассказал кинематографист в интервью "Известиям".

Он добавил, что после выхода фильма изменил своё мнение, Балабанов снял "супербоевик" и "настоящую кассовую картину".

Что касается планов шоумена Стаса Барецкого снять "Брат-3", то Бодров-старший даже не удостоил эту тему своим вниманием.

— Знаете, вот совершенно не хочу это комментировать, — только и сказал он.

Ранее Лайф писал, что отец исполнителя главной роли легендарной картины назвал идею Барецкого странной и посоветовал ему забыть о своей затее.

Напомним, шоумен решил снять свою версию продолжения знаменитой истории с "шутками, убийствами, стрельбой, эротикой" и позвать на роли в новой картине Кирилла Руки-Базуки, Анастасию Волочкову, Никиту Джигурду, Сергея Шнурова, а также недавно вышедшего из тюрьмы националиста Вячеслава Дацика.

Позже Руки-Базуки отказался от участия в проекте, Волочкова опровергла, что будет сниматься.