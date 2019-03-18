Около 20 канадцев пострадали в ходе шествия в честь Дня святого Патрика

Инцидент произошёл в Ватерлоо, всего в праздничном шествии здесь приняли участие около 20 тысяч человек.

Празднование Дня святого Патрика в городе Ватерлоо (Канада) обернулось госпитализацией 18 участников несанкционированного шествия, среди которых один полицейский, об этом сообщает телеканал CTV.

У большинства пострадавших были диагностированы травмы головы и переломы — вследствие того, что некоторые нетрезвые участники праздника бросали в толпу камни и бутылки, а также в результате падений на скользких улицах и иных происшествий. Ещё несколько человек доставлены в больницу из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками.

Точных данных о количестве участников мероприятия нет, но, по словам представителя полиции, этот показатель близок к прошлогоднему, когда на улицы города вышло порядка 22 тысяч человек. Для обеспечения безопасности были привлечены дополнительные силы, сообщений о задержаниях и беспорядках не поступало.

День святого Патрика отмечается по всему миру 17 марта. Праздник имеет статус государственного в Ирландии. Масштабные гулянья в этот день проходят в Северной Ирландии, а также на острове Монтсеррат, в канадских провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор и везде, где есть ирландские диаспоры. По одной из давних традиций, в этот день вода в реке Чикаго окрашивается в зелёный цвет — символ праздника.