В метро Гонконга столкнулись поезда

Два поезда столкнулись в ночь на понедельник в метро Гонконга. Авария произошла во время тестирования новой сигнальной системы, поэтому поезда были без пассажиров. При этом, по данным радиотелевещательной корпорации RTHK, пострадали машинисты.

Train collision at 3am this morning in Hong Kong. Luckily this occurred during a signal test run, and the drivers weren't seriously hurt. Photos from MTR. pic.twitter.com/FgeRAcLDnC — Richard Lai (@richardlai) 18 марта 2019 г.

Отмечается, что один из составов сошёл с рельсов и был сильно повреждён. Авария произошла на красной ветке около станции Cenrtal, из-за этого днём 18 марта от этой станции до соседней Admiralty поезда ходить не будут. На остальном же участке линии увеличат интервал движения.