В метро Гонконга столкнулись поезда

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В метро Гонконга столкнулись поезда

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Фото: © flickr/Phillip Kalantzis Cope

Два поезда столкнулись в ночь на понедельник в метро Гонконга. Авария произошла во время тестирования новой сигнальной системы, поэтому поезда были без пассажиров. При этом, по данным радиотелевещательной корпорации RTHK, пострадали машинисты.

Отмечается, что один из составов сошёл с рельсов и был сильно повреждён. Авария произошла на красной ветке около станции Cenrtal, из-за этого днём 18 марта от этой станции до соседней Admiralty поезда ходить не будут. На остальном же участке линии увеличат интервал движения.

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