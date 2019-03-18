Пентагон опроверг сообщения о планах оставить тысячу военных в Сирии

В Пентагоне не подтвердили сообщения газеты The Wall Street Journal о том, что США собираются оставить в Сирии около тысячи военных.

— Это неверно. В план, о котором было объявлено в феврале, не было внесено никаких изменений, мы продолжаем выполнять указания президента о выводе войск из Сирии, — цитирует ТАСС председателя комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.

Напомним, в январе 2019 года Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. При этом он упомянул, что процесс может затянуться надолго. Сейчас в САР находится около двух тысяч военных США.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон рассматривает возможность оставить на юге и севере Сирии около тысячи американских военных.