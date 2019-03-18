Стало известно, как россияне выбирают "работу мечты"

Чтобы соответствовать критериям "работы мечты" в глазах россиян, будущая должность должна гарантировать стабильность и обеспечивать высокий доход. Это следует из опроса сервиса Rabota.ru, результаты которого приводит РИА "Новости".

Так, за стабильность проголосовало 75% опрошенных, а за высокую зарплату — 74%. Не менее важным оказался и хороший коллектив — его выбрали 73% респондентов. Важным условием россияне считают и лояльность руководства — 56%, а также расположение места работы поближе к дому — этот пункт выбрали 54%.

Наличие соцпакета и нематериальных бонусов ценят 44% опрошенных. 30% отмечают в "работе мечты" гибкий график, почти столько же выделяют перспективы быстрого карьерного роста — 29%. Ещё 28% считают важным наличие в списке задач разнообразных и интересных проектов.

Для 17% россиян идеальная работа — это где сотрудники не скованы рамками дресс-кода. 16% опрошенных ориентируются на престиж и известность компании. Завершает рейтинг наличие корпоративного детского сада — этот пункт отметили 5% опрошенных. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет со всех регионов России.

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