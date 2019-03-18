Вместо оплаты. В Благовещенске пассажир топором отрубил ухо таксисту

Теперь полиция ищет нападавшего по приметам: блондин, рост 170–175, в чёрной куртке.

Неизвестный набросился с топором на водителя такси в Благовещенске, пишет "Амурская правда". Сообщается, что инцидент произошёл на Тенистой улице.

Как рассказал пострадавший, он, как обычно, забрал пассажира и довёз до места назначения, когда выяснилось, что у клиента не было при себе денег. Вместо кошелька преступник достал топор, ударил им таксиста и сбежал.

— Так как папа — военный пенсионер, естественно, у него осталась какая-то подготовка, он смог отразить этот удар. Тот человек замахнулся второй раз. Отец выхватил топор, и тот сбежал. Каким образом папа сам доехал до скорой, я не знаю. Видимо, состояние аффекта, — рассказала изданию "Амур.инфо" дочь пострадавшего.

По её словам, таксист получил серьёзные травмы: было отрублено больше половины уха (его уже пришили), повреждена рука, диагностированы также ушибы головы и челюсти.