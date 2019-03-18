Сталлоне признался, что ждёт реванша "богов UFC" Макгрегора и Нурмагомедова

Актёр Сильвестр Сталлоне, являющийся также владельцем акций UFC, заявил, что ждёт реванша между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым в этот "важный" для ирландца период, передаёт портал TMZ.

По его словам, Макгрегор сейчас находится на "перепутье", причём это связано не только с его дисквалификацией, но и с недавней историей о разбитом телефоне фаната, за который боец был арестован и предстанет перед судом. И если Конор не сможет преодолеть свой страх и победить — это будет "преследовать его всю оставшуюся жизнь", считает Сталлоне, поэтому он должен победить "невероятного противника, который кажется неуязвимым".

— Я думаю, что он проиграл в прошлый раз, потому что стал гордым и высокомерным. Он опустил руки и просто получал по лицу. <...> Бой-реванш? Да! Хочу увидеть парня, который готов отдаться полностью ради победы, — сказал Сталлоне.

Правда, когда именно случится этот бой, не знает не только ветеран Рокки, но и, наверное, никто в мире. Российская сторона в лице тренера и менеджера Нурмагомедова уверена, что реванш состоится. А вот сам Хабиб в интервью журналистам заявил, что боя с ирландцем не будет.

Что же касается Макгрегора, то после дисквалификации из UFC вместе с Нурмагомедовым он успел похулиганить и оказался в центре скандала, а заодно и судебного процесса из-за того, что выбил телефон из рук фаната, который хотел сфотографироваться с ним вместе.